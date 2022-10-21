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Главный фестиваль национальных культур Сургута не просто вернулся, но стал еще лучше

Как «Соцветие» стало одним из важных мероприятий года

Главный фестиваль национальных культур Сургута не просто вернулся, но стал еще лучше
Фото ГКЦ «Старый Сургут»

Говоря о больших событиях, связанных с единением и дружбой большого количества разных народов в Сургуте, нельзя не вспомнить про уникальное событие – фестиваль национальных культур «Соцветие». В этом году он вернулся из коронавирусного «онлайна» в свой привычный формат. Давайте вместе вспомним, как это происходило и что получилось в итоге.

Два суровых ковидных года жители Югры провели в изоляции разной степени интенсивности. В некоторые моменты запрещено было даже выходить на улицу без маски, в некоторые – ограничения отступали. Но разрешение на возврат к массовым уличным мероприятиям окружные власти и Роспотребнадзор дали только после серьезного отступления пандемии.

А до этого момента вся жизнь региона и Сургута ушла в онлайн. «Я бы не сказал, что учреждения культуры не работали в дистанционном режиме до тех ограничений, что наложила на нас пандемия. Но совершенно верно, что ситуация заставила нас совершенно иначе осмыслять и использовать этот формат. Опыт был непростым, но полезным и продуктивных с точки зрения приобретения новых профессиональных компетенций, а также обновления технической базы, необходимой для создания качественных онлайн-продуктов, – отмечает директор департамента культуры и молодежной политики города Сургута Антон Акулов. – Главным итогом этих ограничений как для профессиональных работников культуры, так и для зрителей и посетителей наших мероприятий стало понимание, насколько важно живое общение и взаимодействие. Как в концертных залах, так и в массовых мероприятиях под открытым небом».

«Соцветие», в свою очередь, так же не прерывалось на 2020-2021 годы, а искало и находило своих зрителей в онлайне. В течение этого периода «Старый Сургут» (оператор этого события в городе) вместе с соорганизаторами из числа общественных национально-культурных объединений записывали различные выступления творческих коллективов и выкладывали в социальных сетях.

Параллельно организаторы фестиваля не теряли время, а воспользовались паузой в проведении очных событий, чтобы тщательно подумать и покреативить на тему того, как «Соцветие» может качественно измениться и адаптироваться к новым условиям и, в том числе, запросам людей. Причем не только зрителей, но и самих национально-культурных объединений, которые тоже настроились на некоторое обновление программы. Итогом этой двухлетней работы стало «Соцветие», которое состоялось 5 июня на центральной площади города Сургута. На этот раз – никакого онлайна. Только личное присутствие, только культура.

Надо сказать, что количество участников фестиваля с точки зрения национально-культурных объединений оставалось стабильным в течение всех последних лет – от 15 до 17 этнических сообществ. А вот зрителей становилось все больше, и 2022 год повторил пиковое значение предыдущего фестиваля 2019 года – около 15 тысяч гостей (и это несмотря на весьма плохую погоду!) пришло поддержать земляков на центральную площадь города на пересечении улицы Университетской и проспекта Ленина.

Собственно, в этом есть первое значимое изменение, которое случилось с вернувшимся в оффлайн «Соцветием». Раньше фестиваль проходил в «Старом Сургуте» и на площади СурГУ, а в 2022 году вылился на более открытое и проходное место. Теперь это новая локация для проведения больших событий.

Второе важное изменение – в шоу-программе фестиваля появились два хэдлайнера. «Мы подобрали их не случайно. Это группа из Екатеринбурга, представляющая русскую культуру – «Солнцеворот», а также известная исполнительница, популяризирующая родную для себя культуру ханты и манси – Вера Кондратьева, – рассказывает Антон Акулов. – Надо сказать, что обоих хэдлайнеров характеризует интересное сочетание фольклора, глубинных элементов культуры своих народов, с яркой и впечатляющей подачей, ориентированной на широкую публику. В этом исполнении русские и хантыйские песни были понятны всем и очень тепло восприняты публикой. И после этого на сцену вышли творческие коллективы, представляющие общественные этнические объединения Сургута».

Еще одно важное новшество фестиваля в 2022 году – появление первого в своем роде «Детского Соцветия». Для него выделили отдельную площадку со своей сценой. Там в течение дня были представлены разнообразные национальные игры и забавы, работали аниматоры и ростовые куклы. Последние – особая фишка фестиваля. Пока все сидели по домам по ходу пандемии, организаторы предложили всем участвующим в «Соцветии» национально-культурным объединениям создать по одной такой ростовой кукле в соответствующих костюмах и оформлении. Получилась наглядная визуализация того, как выглядят представители тех или иных народов в национальных нарядах.

Также на «Детском Соцветии» можно было собирать паззлы в виде территории Югры. На отдельных элементах отражались разнообразных этносы, которые живут на территории Сургута и региона (вообще их больше 100). В такой доступной форме дети могли познакомиться с невероятным разнообразием народов и культур нашего города и округа.

Также детям на большом экране показывали различные мультики. Причем не только произведения, созданные большими федеральными студиями, но и локальные проекты, посвященные народным эпосам, легендам, мифам, сказкам. Несколько таких мультфильмов выдала студия «Аниматика», базирующаяся в культурном центре «Порт». Она на постоянной основе обучает детей созданию анимационных фильмов, визуализирующих культуру разных народов.

«Главная площадь Сургута, для которой мы с вами недавно выбирали название, впервые стала местом проведения одного из главных национальных праздников. Так колоритно, ярко и дружно прошел 23-й фестиваль национальных культур «Соцветие», – поделился впечатлениями глава города Андрей Филатов. – Этот праздник много лет объединяет сургутян – представителей более ста национальностей. Дает возможность ближе и глубже узнать другие культуры и традиции. Сегодня лично убедился в том, насколько многогранны и удивительны народы России. Они не просто мирно живут рядом друг с другом, они по-настоящему дружны и едины».

В некоторой степени центральная площадь стала одновременно городом мастеров, выставочной и концертной площадкой. Можно было посмотреть (и купить, и даже самим изготовить) на различные предметы и украшения разных народов. Общество русской культуры вообще принесла на свой стенд целый старинный ткацкий станок, который пользовался большой популярностью. Можно было попробовать угощения разных народов, принять участие в забавах, танцах, песнях.

«Мы очень соскучились по массовым мероприятиям, по нашим общим праздникам. Для нас эти два года стали возможностью переоценить свои проекты и придать им новый формат. Сургут город многонациональный, и для нас очень важны такие фестивали, где можно познакомился с культурой друг друга», – рассказал председатель региональной общественной организации Югры «Общество русской культуры» Ярослав Соловьев.

«После двух лет ограничений я увидела главное: сургутский праздник неформальный. Дружба народов, проживающих в нашем городе настолько искренна, что это чувствовалось на каждом шагу, – поделилась впечатлениями известная сургутянка, общественница Ирина Сердюкова. – Я представляла русскую общину. Русский народ – не просто титульная нация, это объединяющее начало, это любовь к Сургуту, любовь к России. Наша страна за всю свою историю всегда берегла и сохраняла культуру, традиции, язык народов, проживающих на ее территории. Отмечу, что на этом фестивале была представлена новая молодежная диаспора ногайцев, которая активно включилась в наше пространство дружбы народов. Для Сургута это вовлечение, эта традиция сложилась еще во времена шести Всесоюзных ударных строек, и продолжается по сей день. И это прекрасно!»

Посетитель «Соцветия», вероятно, и не задумывается, и не представляет себе, насколько сложно собрать мероприятие, соорганизаторами которого являются более 15 различных структур. Цельный вид этого события – плод долгого и серьезного труда. «Мы понимаем, что «Соцветие» – это не лоскутное одеяло, а мероприятие, объединяющее всех участников и гостей. Поэтому благодарю представителей культурно-этнических организаций, которые были вовлечены в подготовку и проведение «Соцветия» в этом году, – отмечает Антон Акулов. – Без подобной работы, которую мы ведем сообща, этот фестиваль не насчитывал бы более чем 20-летнюю историю. Могу сказать, что председатели и участники этнических объединений с большим пониманием относятся к необходимости работать сообща, делиться друг с другом традициями, презентовать их широкой публике, обмениваться мнениями.

В этом году центральной и связующей мы сделали тему «100 языков – одна память». Она как нельзя лучше подходит и к самому принципу нашего фестиваля, и к объявленному президентом «Году культурного наследия народов России». Объединяющую тему вы отразили в прологовом действии: в самом начале председатели этнических объединений повязывали на «древо языков» ленточки, на каждой из которых слово «Соцветие» написано на их родном языке. Получилась красивая символическая церемония».

Стоит отметить также и то, что даже в ходе мероприятия организаторы не забывали про сбор мнений и обратной связи о происходящем. Непосредственных участников опрашивали при помощи анкет, в которых были как вопросы с разными вариантами, так и открытые – для получения интересных идей от гостей фестиваля. Аналогичную работу организовали и с представителями национально-культурных объединений, потому как «Соцветие» (как ни странно) – событие не только для широкой публики, но и для организующих свои площадки этнических сообществ. Для них это – повод не только на других посмотреть и себя показать, но и собраться и пообщаться в приятной праздничной атмосфере.

Как это все отразится на будущем «Соцветии» 2023 года – узнаем в следующем июне.

При поддержке администрации Сургута


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21 октября в 08:04, просмотров: 601, комментариев: 0
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