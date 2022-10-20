В Сургуте реконструировали Аллею памяти на Чернореченском кладбище

На Чернореченском кладбище в Сургуте прошла общественная приемка обновленной Аллеи памяти, где захоронены ветераны Великой Отечественной войны. Ранее в местах захоронения плиты были размыты проточными водами, некоторые памятники провалились. Все это удалось реконструировать при поддержки городской мэрии.

Почти 2 миллиона рублей из бюджета города были потрачены на укрепление почвы, «обновление» тротуарной плитки, асфальт и установку видеонаблюдения. Помимо этого, специалисты подняли некоторые провалившиеся памятники. Все работы подрядчику удалось выполнить за месяц.

«За 11 лет проточные воды все размыли. Писала письмо в администрацию города в 2021 году на выделение суммы на реконструкцию плит. Нам выделили миллион девятьсот тысяч рублей на реконструкцию. Большую благодарность от себя и от родственников захороненных людей выражаем администрации Сургута в лице глава города Андрея Сергеевича Филатова», – отметила почетный член президиума городского Совета ветеранов Людмила Толокнова.

Как отметил генеральный директор подрядной организации Григорий Матвийчук, трудностей у специалистов не возникало и работа велась согласно срокам, за исключением некоторых случаев.

«Сложности особо не возникали, единственное, по срокам долго было, это заказывали столб под видеонаблюдение, потому что он изготавливался в Московской области. Ожидали неделю, пока его привезут. На одной могиле меняли цветник, потому что он был сделан из бордюра, то есть очень давно. Видимо, один из первых. Выравнивали, чтобы стояли ровно все цветники», – рассказал Григорий Матвийчук.