Власти Сургута поделились планами о расселении аварийного фонда на следующий год

В следующем году около 400 сургутских семей, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года, смогут рассчитывать на переселение. Об этом стало известно в ходе заседания штаба по вопросам улучшения жилищных условий.

На сегодня уже 75 семей поменяли место жительства. Всего расселено более 2,7 тысячи кв. м жилья.

«Также продолжается работа по сносу. Снесено 41 аварийное строение. В планах до середины ноября очистить разные участки города ещё от трех аварийных домов», – отчитался заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Сергей Алексеев.

Администрация Сургута продолжает переселять граждан, проживающих в ветхом жилфонде. В рамках программы «Содействие развитию жилищного строительства», в которую входят дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года, расселено 18 семей. Большая часть из них переехали в новые квартиры, другие получили денежное возмещение. Всего расселено более 800 кв. м жилых помещений.

Отметим, что в начале года перед администрацией стояла задача расселить 42 аварийных дома. Властям удалось переселить людей из 44 – план был перевыполнен.