В Думе Сургута обсудили демонтаж незаконных объектов

Скандально известный сургутский ресторан «VIP 777» могут снести до конца года. Сейчас администрация ждет решения суда о демонтаже. Об этом в ходе заседания думского комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Коновалов. Напомним, что история ресторана «VIP 777» началась еще в 2014 году – продуктовый магазин в 68 «квадратов» за годы разросся до 1450 кв.м. Позже суд постановил такое расширение незаконным.

«Дело в том, что для решения вопроса необходимо сохранить «законный» участок, но это не представляется возможным без совершения сноса всего объекта. В соответствии с чем была разработана проектная документация и в настоящее время мы проводим работу, направляем в суд повторно обращение со способом реализации данного судебного решения. Демонтаж запланирован на декабрь», – объяснил Коновалов.

Отметим, что ранее ресторан планировали снести в августе 2022 года, однако из-за правовой коллизии этого не произошло. Мэрия привлекала экспертов из числа проектировщиков чтобы убедить суд в том, что без полного демонтажа выполнить его решение не удастся.

Также к сносу планируются 10 незаконных объектов, по каждому ведется работа.

«Нельзя не отметить положительную динамику по сносу нелегальных объектов. Предлагаю следующее решение: членам комитета вернуться к вопросу в первом полугодии 2023 года. Рекомендовать администрации заложить средства из бюджета на демонтаж на основании судебного решения», – заключил председатель комитета Михаил Бехтин.