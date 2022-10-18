Андрей Трубецкой встретился со спортсменами Сургутского района

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в ходе встречи с тренерами, руководителями спортивных школ, представителями сборной команды муниципалитета рассказал, как дальше будет развиваться система поддержки лучших спортсменов.

«Вы действительно честь и гордость Сургутского района. Поэтому нам важно периодически встречаться лицом к лицу, услышать о ваших проблемах из первых уст», — подчеркнул важность встречи глава муниципалитета.

Мастер спорта РФ по жиму лежа, наставник, подготовивший двух рекордсменов России Амар Асадов спросил, продолжится ли поддержка спортсменов и есть ли возможность компенсировать некоторые траты деньгами из бюджета:

«При поддержке Сургутского района я готов провести отбор детей и взрослых России, потом их тренировать целый год на территории Сургутского района и через год тренировки выйти на установление нового рекорда. Конечно, нужна поддержка от вас, от коллег, а также проживание спортсменов и питание на период тренировки», — поинтересовался тренер.

Андрей Трубецкой поблагодарил тренера и ответил, что вопрос о денежном поощрении спортсменов сейчас прорабатывается.

«Хотелось бы не только статуэтку вручить, но и сертификат на определенную сумму. В бюджет мы заложим деньги на призовой фонд. А на что потратить эти деньги решат тренер со спортсменом: пригласить представителя книги рекордов Гиннеса, или экипировку купить, или съездить отдохнуть. Это должны быть не 10 и не 20 тысяч рублей, а более существенная сумма. Чтобы люди чувствовали заинтересованность и видели, что им благодарны», — заявил глава Сургутского района.