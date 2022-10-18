Суд приговорил к реальным срокам виновников ДТП с тремя погибшими в Сургуте

В Сургуте вынесен приговор по уголовному делу о гибели трех человек в ДТП. Подсудимые - 23-летний и 28-летний жители Сургута - признаны виновными в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек. Также установлено, что один из подсудимых в момент аварии был пьян. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

Резонансная авария произошла в июле 2019 года на ул. Энергетиков. По данным следствия и суда, 28-летний водитель BMW ехал по дороге в состоянии опьянения. В это время на дорогу со двора начал выезжать водитель Lexus, который создал помеху автомобилю BMW, не включив ближний свет фар и левый сигнал поворота.

«Водитель BMW, уходя от столкновения, съехал с дороги и допустил наезд на опору уличного освещения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП три пассажира одного автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Суд назначил водителю BMW 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а другому виновнику ДТП - 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Оба водителя также лишены права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.