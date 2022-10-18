16+
Логотип Сиапресс
USD  61,7634   EUR  60,5608  

Новости

Больше новостей
Вы поддерживаете идею отказаться от новогодних гуляний?
Комментировать
0
Создание агломерации для Сургута…
Комментировать
0
Ваше душевное состояние сегодня…
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте вынесен приговор по делу о резонансном ДТП с тремя погибшими

Суд приговорил к реальным срокам виновников ДТП с тремя погибшими в Сургуте

В Сургуте вынесен приговор по делу о резонансном ДТП с тремя погибшими
pixabay.com

В Сургуте вынесен приговор по уголовному делу о гибели трех человек в ДТП. Подсудимые - 23-летний и 28-летний жители Сургута - признаны виновными в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек. Также установлено, что один из подсудимых в момент аварии был пьян. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

Резонансная авария произошла в июле 2019 года на ул. Энергетиков. По данным следствия и суда, 28-летний водитель BMW ехал по дороге в состоянии опьянения. В это время на дорогу со двора начал выезжать водитель Lexus, который создал помеху автомобилю BMW, не включив ближний свет фар и левый сигнал поворота.

«Водитель BMW, уходя от столкновения, съехал с дороги и допустил наезд на опору уличного освещения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП три пассажира одного автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Суд назначил водителю BMW 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а другому виновнику ДТП - 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Оба водителя также лишены права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:03, просмотров: 102, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Экс-мэра Сургута объявили в розыск украинское МВД 1369
  2. Что сейчас делать с недвижимостью продавцам, покупателям и инвесторам 968
  3. ​СМИ: в Югре не раскрывают информацию о количестве повесток в рамках мобилизации 923
  4. Жители Сургута и Нижневартовска увидят солнечное затмение 719
  5. Кто стал «Отцом года» в Югре // Николай Заболотнев ONLINE 18 октября в 14.00 691
  6. ​Особо опасного рецидивиста в ХМАО приговорили к 8 годам колонии за убийство 615
  7. Военком Москвы заявил о прекращении розыскных мероприятий в отношении уклонистов 587
  8. В Югре инфляция ниже, чем в целом по УрФО и России 560
  9. ​Бенуа. Первый клубный дом в Сургуте 548
  10. Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в Москве 508
  1. В Югре создадут самую большую агломерацию на территории округа 1976
  2. ​В Сургуте из окна выпала женщина, ее соседи слышали крики 1849
  3. «Сургутская агломерация» — значит, Сургут поглотит и район, и Нефтеюганск? Или зачем это вообще нужно? 1830
  4. ​Риск споткнуться 1782
  5. ​Крупные ТРЦ будут приходить в упадок. Возвращается время коробейников, «Купцов», ларьков, шанхаев 1710
  6. ​Кирилл Киселев: «В Сургуте – устаревшая маршрутная сеть автобусов. Планируем модернизацию с мая» 1704
  7. Как создают анимацию в Югре? 1612
  8. Мобилизованных заменят предпенсионерами и студентами на предприятиях Югры 1610
  9. В ХМАО создали крупнейшую агломерацию муниципалитетов 1533
  10. ​Жители домов управляющей компании «ДЕЗ ВЖР» будут платить теплоэнергетикам без посредников 1438
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 39392
  2. Путин объявил о частичной мобилизации 28747
  3. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 18323
  4. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 13084
  5. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 9122
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 8982
  7. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 7310
  8. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 6757
  9. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 6361
  10. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 5558

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика