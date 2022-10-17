Четыре депутата Госдумы от Югры попали в список разыскиваемых в Украине

Экс-глава Сургута и депутат Госдумы Вадим Шувалов объявлен в розыск Украиной. Под прицел внимания Министерства внутренних дел Украины попали также его коллеги – Эдуард Исаков, Евгений Марков и Александр Новьюхов. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Политикам вменяют статью о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность по части «Действия (...), повлекшие гибель людей или иные тяжкие последствия» (ст. 110, ч.3 УК Украины). Наказание по статье предполагает лишение свободы на срок от десяти до 15 лет или пожизненное лишение свободы с возможностью конфискации имущества. Однако Александру Новьюхову и Эдуарду Исакову также добавили статью о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ст. 437, ч.2). Наказание за нее – лишение свободы на срок от десяти до 15 лет.