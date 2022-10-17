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​Молодой сургутянке грозит колония за использование поддельных водительских прав

Жительницу Сургута осудят за использование поддельных водительских прав

​Молодой сургутянке грозит колония за использование поддельных водительских прав
pixabay.com

Суд Сургута рассмотрит уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы. Ее обвиняют в «приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения или иного официального предоставляющего права или освобождающего от обязанностей», сообщает пресс-служба прокуратуры Сургута.

Установлено, что девушка приобрела в интернете в марте 2021 года фальшивые права и ездила с ними больше года. В августе 2022 года машину сургутянки остановили сотрудники ДПС - они установили, что документ фальшивый, и забрали его.

«Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение указанных преступлений уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года», — отметили в прокуратуре Сургута.


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Сегодня в 12:29, просмотров: 129, комментариев: 0
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