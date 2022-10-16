Рашид Янгазиев из Сургута стал участником олимпийской сборной

Боксер Рашид Янгазиев из Сургута попал в сборную России. Накануне спортсмен принял участие в региональном турнире по боксу, который прошел в Сургуте. О своем выступлении спортсмен рассказал «ОМЕДИА!»: «Оцениваю не на пятерку, конечно, так как не выиграл. Еще долгий период я не боксировал из-за травмы, больше полугода, получается. За четыре моих выступления на чемпионате России три я проиграл, вот в четвертый — третье место, в сборную попал. Любой спортсмен хочет достичь самых максимальных результатов — это Олимпийские игры. Олимпийские игры — максимальный результат, пик того, что можно достичь в любительском боксе».

Рашид Янгазиев в боксе с 12 лет, уже восемь лет он входит в сборную команду России, начинал с младшей юношеской категории, сейчас уже в молодежной, а в ближайшем будущем перейдет во взрослую.