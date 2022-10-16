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​Полиция Сургута ищет мошенника // ФОТО

В Сургуте разыскивают дельца, обманывавшего пожилых женщин

​Полиция Сургута ищет мошенника // ФОТО
Фото: УМВД России по Сургуту

Поисками мошенника, который обманывал пожилых женщин, занялась сургутская полиция: на ресурсах городского УМВД разместили его фото и просьбу сообщить о его местонахождении.

«Женщины стали жертвами «старой схемы»: ваш родственник попал в ДТП и ему нужны деньги на операцию. Неизвестные звонили сургутянкам и убеждали их передать деньги курьеру, в качестве которого выступал молодой человек на фото. Одна женщина передала разыскиваемому 700 000 рублей, вторая — 260 000 рублей», — сообщает пресс-служба полиции.

Стражи порядка предполагают, что гражданин — не местный, приехал в Югру специально для «разводов» и в ближайшее время покинет регион. Тем важнее найти его уже сегодня: если вы видели его или знаете, где он находится, сообщите в полицию по телефонам +7 982 884-07-42 или 102.


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Сегодня в 12:18, просмотров: 136, комментариев: 0
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