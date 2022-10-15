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230 электроподстанций в Сургуте очистят от граффити

Сургутские вандалы испортили больше 200 электрических подстанций

230 электроподстанций в Сургуте очистят от граффити
Фото: СГЭС

В Сургуте зафиксировано рекордное количество испорченных вандалами электрических подстанций. Так, в общей сложности специалисты СГЭС должны восстановить 230 объектов – покрасить осталось порядка 80.

«Наша основная задача в летний период – это качественная подготовка к осенне-зимнему сезону, в том числе ремонт и замена ЛЭП, реконструкция энергообъектов и повышение надежности электроснабжения дачных кооперативов. В результате, помимо основной деятельности, мы вынуждены проводить дополнительную работу по восстановлению фасадов энергообъектов, испорченных вандалами», – отметил главный инженер ООО «СГЭС» Андрей Голубков.


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15 октября в 17:08, просмотров: 881, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
15 октября в 17:44
“За чей счёт банкет?». Или все заложено в тарифах: очистка подстанций от граффити, устройство иллюминации на теплотрассе и тому подобные косметические работы на сооружениях энергохозяйства и теплотрассах СГЭС.

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