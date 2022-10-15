Фестиваль «Югракон» посетит актер из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»

В поселке Солнечный (Сургутский район) вновь состоится знаменитый фэнтезийный фестиваль «Югракон». Главными гостями фестиваля станут актер, исполнивший роль Димы Дубина в фильме «Майор Гром: Чумной доктор», Александр Сетейкин, комиксист Екатерина Волжина и автор цикла книг «Тайный город» Вадим Панов.

Одно из самых зрелищных событий – дефиле косплееров. Выступления участников будут оценивать жюри, звёзды столичного косплея – Игорь Альварес - Alvey Alvarez, талантливый дефилёр и крафтер; Анна Вебер – Nova, мастер по пошиву и крафту; Евгений Васильев – GraysonFin один из самых популярных косплей-моделей в России.

Также для присутствующих выступит тюменская группа Gilead.