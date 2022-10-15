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Кабинеты КТ и МРТ в травматологии Сургута теперь работают и по выходным

Пропускная способность КТ и МРТ в травматологии Сургута увеличена

Кабинеты КТ и МРТ в травматологии Сургута теперь работают и по выходным
Фото: vk.com/travmaobtc

В Сургутской травматологии увеличили пропускную способность кабинетов КТ и МРТ за счет работы в выходные дни. По словам представителей медучреждения, высокий спрос связан с желанием врачей ставить диагнозы и следить за состоянием пациента опираясь на результаты данных исследований.

«В настоящее время исследования на компьютерном томографе выполняются с понедельника по субботу включительно, а магнитно-резонансная томография пациентам доступна ежедневно, в том числе и по воскресеньям. В целях повышения доступности и качества оказания медицинской помощи населению на такой режим работы кабинеты КТ и МРТ были переведены ещё летом, поэтому сегодня уже можно оценить эффект. Время ожидания этих исследований сократилось в среднем до недели», – говорит главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Югры по лучевой и инструментальной диагностике, заведующая рентгенологическим отделением №3 Сургутской травматологической больницы Любовь Тарасенко.

По выходным специалисты принимают столько же пациентов, что и в будни. Дополнительные полноценные рабочие дни отразились на объёмах оказываемой диагностической помощи. По данным нашего отдела статистики, с начала июня по сегодняшний день на компьютерных и магнитно-резонансном томографах в клинике выполнено 8 526 исследований. Это на 1 248 манипуляций больше, чем за тот же период прошлого года.


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Сегодня в 10:04, просмотров: 136, комментариев: 0
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