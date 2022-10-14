Сургутский художественный музей приглашает на выставку «Белое золото Севера»

Свое 30-летие Сургутский художественный музей начнет отмечать выставкой косторезного искусства: проект «Белое золото Севера» стартует сегодня, 14 октября. В рамках выставки свои работы представят мастера Тобольской, Ямальской и Югорской школ, в том числе Минсалим Тимергазеев, Хасан Арангулов, Гавриил Хазов, Алексей Кугаевский из Тобольска, Сергей Лугинин из Салехарда и Андрей Гаврилов, самобытный мастер молодой югорской школы.

«Ведущей темой косторезов стали мифы и легенды коренных малочисленных народов Севера, — комментируют в музее. — Создавая произведения искусства, мастера сохраняют их фольклор и традиции для следующего поколения».

Экспозицию составят не только экспонаты из фондов музея, но и новые работы — их представят Минсалим Тимергазеев и Андрей Гаврилов.