Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

15 октября

Арт-клуб в галерее современного искусства «Стерх»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1. Время: 17:00.

Встреча арт-клуба состоится в экспозиции «Путь великого дракона». Искусство Индии, Китая, Японии, Монголии – живопись, гравюра, скульптура, маски, каллиграфия, шёлк, фарфор. Свою коллекцию участникам арт-клуба представит музеевед Филипп Тарасов. Восприятие искусства загадочного Востока может очень меняться, если узнавать его глубже – в общении, с комментариями специалиста.

Второй час – «Тихая музыка под звёздами» – современные композиторы Японии и Грузии, музыка тихой нежности и красоты мира. Будут звучать скрипка Дарьи Запорощенко и рояль Юлии Напольской – с видеопроекциями звёздного неба.

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Выставка «Индустриальная реальность»

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 18:00.

Выставка сибирской художницы Лукии Муриной «Индустриальная реальность» объединяет графические серии работ, созданные после 2018 года. На выставке будут представлены произведения, источником которых послужили индустриальные пленэры на производства Сибири и Урала, а также работы, продолжающие сотрудничество с индустриальными фотографами Сергеем Дмитриевым и Виктором Махой. Все произведения объединяет свободная трансформация объектов, монтажность, а иногда и фрагментарность композиции, переход от реальных предприятий к абстрактным формам. Выставка про поиск новых пластических решений индустриальной темы, которые и создают новый образ современной индустрии.

Гости вечера смогут не только насладиться работами томской художницы, но и услышать индустриальный видеомузыкальный сет, подготовленный специально для экспозиции сургутским экспериментальным музыкальным проектом «Очки здоровья».

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Выставка будет экспонироваться до 16 ноября. Режим работы: среда, четверг и воскресенье: с 10:00 до 18:00, пятница и суббота: с 12:00 до 20:00, вторник - для организованных групп. Стоимость посещения от 30 до 100 рублей. 0+

Спектакль «Женитьба»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Уморительная история девушки на выданье актуальна всегда. К купеческой дочери Агафье Тихоновне сватаются один другого колоритнее женихи. Ключевой соискатель определен не без труда, но вот беда – финал окажется конфузным…

Спектакль будет интересен и для молодых людей, и для взрослых зрителей. Оригинальным режиссерским решением в нашей «Женитьбе» ВСЕ роли распределены между актрисами. Так что зритель в полной мере оценит творческий потенциал женской части труппы Сургутского театра.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

16 октября

Квартирник «Обнимая мир»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Квартирник от Алены Поль и бэнда Сургутского театра: проникновенный вокал и оригинальные тексты, теплая атмосфера и авторские песни Алёны Поль разных лет на русском и английском языках.

Приходите за уютом, позитивом и приятным общением в воскресный вечер

Особенный подарок гостям квартирника – специально созданный на один вечер чат с музыкантами, в котором можно задать любой вопрос артистам и тут же получить на него ответ.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Музейное занятие «Оленьими тропами»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

На занятии расскажут о жизни диких и домашних северных оленей, о том, как они помогают человеку выжить в сложных таёжных и тундровых условиях. А потом все вместе примут участие в увлекательных конкурсах и смастерят себе на память игрушку – Вэли!

Телефон для справок: 90-77-34. Цена билета: 120 рублей с человека. По предварительным заявкам, количество участников ограничено. 0+