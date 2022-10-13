Утиные «домики» в сургутском парке готовят к следующей весне

В Сургуте проводят ревизию гоголятников в парке «За Саймой» – это специальные скворечники для уток, которые устанавливаются неподалеку от водоемов, чтобы птицы смогли вить гнезда и размножаться. Всего на территории зеленой зоны шесть «домиков». Специалисты МКУ «Лесопарковое хозяйство» меняют шурупы и обрабатывают специальной пропиткой, чтобы деревянные приспособления служили дольше.

«Гоголятники предназначены для того, чтобы утки здесь весной откладывали яйца и выводили птенцов. Их устанавливают непосредственно у водной глади на высоте от трех метров. Вблизи реки они размещаются специально: когда птенцы вылупляются, они в течение двух суток пикируют из гнезда и устремляются к воде», – рассказала заместитель директора МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Отмечается, что гоголятники поступили на баланс МКУ извне – некто на безвозмездной основе сделал и отдал их учреждению. С тех пор специалисты следят за ними каждую осень – благо, утиные «домики» ни разу не привлекали вандалов и повреждения после эксплуатации незначительны.