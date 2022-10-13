Кардиологи будут лечит нарушение ритма сердца у сургутян новым лекарством

В сургутском кардиодиспансере начали использовать отечественное лекарство, способное скорректировать ритм сердца. Препарат также является альтернативой долгое время существующей в практике аритмологов электрической кардиоверсии, когда спасительный разряд наносят прямо над областью сердца.

«Электрическая кардиоверсия имеет ряд ограничений. Например, во время процедуры пациент должен находиться в медикаментозном сне, также методика проводится строго натощак. Рефралон, напротив, исключает дополнительную подготовку, что актуально для кардиологии, когда счет идет на минуты. Отечественный препарат зарекомендовал себя хорошо и уже включен в список клинических рекомендаций. В рамках мастер-класса, который прошел в Кардиодиспансере, эксперт из Москвы продемонстрировал возможности лекарства. Введение препарата осуществлялось в условиях реанимационной палаты под постоянным мониторированием ЭКГ. Синусовый ритм успешно восстановился, даже у тех пациентов, у которых аритмия была длительной», – поделилась заместитель главного врача по терапии Окружного кардиологического диспансера Мария Франц.

Стоит добавить, терапевтический эффект рефралона сохраняется на протяжении нескольких суток. Препарат используют только у госпитализированных в стационар пациентов.