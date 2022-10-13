Женщина выпала из окна многоэтажного дома в Сургуте

В Сургуте из окна восьмиэтажного дома по адресу ул. Первопроходцев, 4 выпала женщина. Это произошло минувшей ночью, сообщает телеграм-канал «К-информ».

«Соседи говорят, что незадолго до этого слышали ссору и крики супружеской пары. По их словам, мужчина часто пил и устраивал драки. Теперь следователи проверяют его причастность», - говорится в сообщении канала.

В комментариях к посту в VK прозвучало мнение, что район, где произошел инцидент, считается неблагополучным. «Насколько я знаю, этот дом - бывшая общага. Раньше, еще в серые годы, наблюдались постоянно пьянки, скандалы и т.д.», - написал комментатор Дмитрий Валентинов.