Жительницу Сургута обманом заставили оформить кредиты почти на 6 млн рублей

В Сургуте мошенники обманом заставили местную жительницу оформить кредиты в пяти банках и перевести почти 6 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Сургутянке сообщили о попытке оформления кредита на ее имя и рекомендовали никому не сообщать о происходящем и взять встречный кредит в этом банке, а полученные денежные средства внести на «сейфовую ячейку» для сохранности и последующего погашения кредита.

«Оформив кредиты в 5 банках на различные суммы от 694 000 до 2 395 000 рублей, переведя преступникам 5 900 000 рублей, потерпевшая в сети Интернет увидела информацию о видах мошенничества, при котором злоумышленники представляются сотрудниками Банков, правоохранительных органов, просят оформить кредиты и перевести денежные средства на безопасный счет, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Представитель Центробанка к тому времени на связь уже не выходил», – отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 10 лет.