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Сургутский драмтеатр завоевал награду на Международном фестивале в Липецке

Александр Вислов высоко оценил спектакль сургутского театра «Легенда о Гамлете»

Сургутский драмтеатр завоевал награду на Международном фестивале в Липецке
Фото: СМДТ

Сургутский театр вернулся из Липецка с наградой. Актеры выступили со спектаклем «Легенда о Гамлете» на 38-м Международном фестивале «Липецкие театральные встречи». Диплом «За смелое и неординарное визуальное решение самой популярной пьесы мирового репертуара» вручил Александр Вислов, член жюри фестиваля, театровед, театральный критик, неоднократный член экспертного совета Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», педагог ГИТИСа.

«Интересный, эффектный, визуально выразительный спектакль с массой прекрасных задумок, мощных, режиссерски отменно придуманных мизансцен, красивейших световых переходов, с артистами, которые звучат в прямом и переносном смысле, с молодой, подтянутой, красивой труппой», – охарактеризовал постановку Вислов.

Отмечается, что в конкурсе также приняли участие театры Белгорода, Курска, Москвы, Ельца, Санкт-Петербурга. Сургутский драмтеатр – единственный участник с восточной части России и самый молодой.


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Сегодня в 12:25, просмотров: 120, комментариев: 0
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