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Жителю Сургута грозит штраф за курение в самолете

Полицейские задержали сургутянина за курение в туалете во время полета

Жителю Сургута грозит штраф за курение в самолете
pixabay.com

В аэропорту Сургута задержали 36-летнего местного жителя, покурившего в туалете самолета во время полета. Об этом сообщает пресс-служба Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте.

«7 октября 2022 года в дежурную часть Линейного пункта полиции в аэропорту города Сургут от начальника смены службы авиационной безопасности поступило сообщение, что к только что приземлившемуся рейсу сообщением «Москва - Сургут» требуется наряд полиции. Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили жителя Сургута, 1986 года рождения, который во время полета курил сигареты в туалетной комнате самолета», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Нарушителя доставили в дежурную часть транспортной полиции, где на него составили административный протокол в соответствии с ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ. Наказание предусматривает штраф в размере от 500 руб. до 1,5 тыс. рублей.


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Сегодня в 12:46, просмотров: 86, комментариев: 0
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