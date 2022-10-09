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В карьере рядом с Сургутом утонул бывший инспектор ДПС

Экс-инспектор ДПС утонул в карьере недалеко от Сургута

В карьере рядом с Сургутом утонул бывший инспектор ДПС
Фото: "К-информ"

В одном из карьеров Сургутского района утонул 36-летний мужчина, сообщает ГИМС МЧС. По данным «К-информ», погибшим является бывший инспектор ДПС Сургута Анатолий Сельсков.

Известно, что экс-полицейский отправился на охоту с товарищами. Мужчины остановились в избе на одном из островов. По предварительным данным, в субботу в 9 часов утра Анатолий сел в лодку и отправился искать дичь. В течение часа его друзья периодически слышали выстрелы.

К 11 часам охотники приехали на место, где охотился экс-полицейский, и обнаружили опрокинувшуюся пластиковую моторную лодку. Мужчины попробовали самостоятельно найти приятеля, но, потерпев неудачу, вызвали спасателей.

«Приблизительно около 13:00 часов в 150-180 метров от затонувшей лодки на водоеме было обнаружено тело мужчины. Тело утонувшего доставили на берег», - уточнили в ГИМС МЧС.

Анатолий Сельсков большую часть жизни посвятил работе в дорожно-патрульной службе Сургута, отмечает «К-информ». Около двух лет назад он вышел на пенсию по выслуге лет. У мужчины остались жена и четверо несовершеннолетних детей.


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Сегодня в 14:56, просмотров: 142, комментариев: 0
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