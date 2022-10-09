Экс-полицейским Сургута вынесут приговор за совершение тяжких преступлений

В Сургуте вынесут приговор пяти бывшим сотрудникам отдела контроля за оборотом наркотиков. Они обвиняются в ряде тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба Сургутского городского суда.

«Бывшие сотрудники ОКОН УМВД России по городу Сургуту Агеев Е.Р., Крюков А.А., Мигранов А.Т., Медведев М.Д. и Лысенко А.В. органами предварительного расследования обвиняются в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору», — говорится на сайте суда.

Экс-полицейским вменяется: превышение должностных полномочий, фальсификация доказательств, служебный подлог, покушение на сбыт наркотических средств и сбыт наркотических средств, дача заведомо ложных показаний, нарушение неприкосновенности жилища, хищение наркотических средств, покушение на получение взятки, похищение человека, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, кража чужого имущества, а также мошенничество и покушение на мошенничество.

«Объем уголовного дела на момент поступления в суд составлял 91 том. В ходе судебного следствия по делу допрошено 7 потерпевших, 65 свидетелей, в том числе свидетели со стороны защиты», - уточнили в пресс-службе суда.

Двум обвиняемым грозит 20 лет тюрьмы, третьему - 18 лет, четвертому - 16 лет, пятому - 14 лет. Также обвинитель настаивает на штрафе от 500 тыс. рублей до 2 млн рублей.

Приговор огласят 11 октября.