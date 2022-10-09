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В Сургуте осудят жителя Пермского края за склонение подростка к употреблению наркотиков

Жителя Пермского края осудят за склонение подростка к употреблению наркотиков в Сургуте

В Сургуте осудят жителя Пермского края за склонение подростка к употреблению наркотиков
pixabay.com

В Сургуте перед судом предстанет 19-летний житель Пермского края. Он обвиняется в хранении наркотических средств и склонении несовершеннолетнего к их потреблению, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, наркотики юноша приобрел в Перми в начале июля для собственного употребления. 8 июля он приехал в Сургут вместе со знакомым подростком, где уговорил его попробовать наркотики.

«Преступные действия обвиняемого выявлены сотрудниками УМВД России по г. Сургуту во время досмотра в связи с попыткой кражи продуктов в одной из торговых точек», - уточнили в пресс-службе ведомства.

По ходатайству следователя обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.


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Сегодня в 11:44, просмотров: 179, комментариев: 0
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