Сургутяне поучаствовали в акции по высадке деревьев

В Сургуте прошел Единый день посадки деревьев. Растениями пополнились улицы Виктора Пархомовича, Игоря Киртбая, Мелик-Карамова, а также территория рядом со Свято-Троицким собором. В акции приняли участие предприниматели, школьники, ветераны педагогического труда, представители департаментов культуры, спорта, образования.

«В этом году мы посадили саженцы яблони сибирской, рябины, березы и лиственницы. Это традиционное мероприятие, проводится каждую осень в наиболее благоприятный день. Практика показывает, что максимальный процент данных посадок приживается», – и.о. директора МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.