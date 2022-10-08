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В Сургуте прошел Единый день посадки деревьев

Сургутяне поучаствовали в акции по высадке деревьев

В Сургуте прошел Единый день посадки деревьев
Фото: Администрация Сургута

В Сургуте прошел Единый день посадки деревьев. Растениями пополнились улицы Виктора Пархомовича, Игоря Киртбая, Мелик-Карамова, а также территория рядом со Свято-Троицким собором. В акции приняли участие предприниматели, школьники, ветераны педагогического труда, представители департаментов культуры, спорта, образования.

«В этом году мы посадили саженцы яблони сибирской, рябины, березы и лиственницы. Это традиционное мероприятие, проводится каждую осень в наиболее благоприятный день. Практика показывает, что максимальный процент данных посадок приживается», – и.о. директора МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.


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Сегодня в 18:33, просмотров: 140, комментариев: 0
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