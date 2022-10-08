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Второй участок теплотрассы в Сургуте благоустроят к концу октября

В Сургуте продолжается возведение светового короба вокруг теплотрассы

Второй участок теплотрассы в Сургуте благоустроят к концу октября
Фото: siapress.ru

В Сургуте проходит второй этап благоустройства теплотрассы – теперь в короб «обернут» участок от улицы Университетской до 30 лет Победы. Предполагается, что работы завершатся к концу октября. Проект реализуется за счет средств собственника объекта – им выступает «СГЭС».

«Выполнены работы на 90 %. Выполнен полностью монтаж архитектурного ограждения. Выполнен монтаж укладки электросетевого оборудования. Смонтированы пешеходные переходы. Получается, осталось выполнить устройство монтажа парапетов, выполнить устройство монтажа элементов ограждения освещения», – сообщил начальник цеха № 7 по теплоснабжению ООО «СГЭС» Павел Холопов.

Отмечается, что стоимость проекта не увеличилась, так как материалы были закуплены до повышения цен. Второй этап обойдется подрядчику в разы дешевле – 35 миллионов рублей, в то время как благоустройство участка от улицы Геологической до Университетской оценили в более чем 40 миллионов. Это связано с тем, что данный участок прямой.

«Этот участок у нас попроще вышел, потому что прямые участки здесь были и геодезия более ровная. Светодиодные ленты будем планировать запускать в тестовом режиме на следующей неделе», – заключил Холопов.

Завершающий этап намечен на май 2023 года.


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Сегодня в 13:38, просмотров: 52, комментариев: 0
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