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Сургутянин проведет 9 лет в колонии за убийство собутыльника

Суд приговорил сургутянина к 9 годам колонии за убийство

Сургутянин проведет 9 лет в колонии за убийство собутыльника
pixabay.com

В Сургуте вынесен приговор 33-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло 23 апреля 2021 года в квартире одного из домов по ул. Бажова. Между подсудимым и его гостем произошла ссора из-за того, что последний отказался покидать квартиру. В ходе конфликта злоумышленник нанес жертве 8 ударов кухонным ножом в область груди, а также не менее 18 раз ударил твердым предметом по голове и другим частям тела.

«Получив травмы, потерпевший вышел из квартиры, желая уйти от обидчика, однако на лестничной площадке потерял сознание и скончался. Его тело в тот же день обнаружили жильцы подъезда», - отметили в пресс-службе ведомства.

Суд приговорил сургутянина к 9 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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Сегодня в 17:04, просмотров: 28, комментариев: 0
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