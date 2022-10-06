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Молодежный проект Сургутского района получил крупную окружную субсидию

В конкурсе субсидий из бюджета Югры победил проект «Медиавайб» Сургутского района

Молодежный проект Сургутского района получил крупную окружную субсидию
Фото: администрация Сургутского района

Проект «Медиавайб» Сургутского района стал победителем конкурса на предоставление субсидий из окружного бюджета на организацию деятельности молодежных трудовых отрядов. Инициатива получила денежные средства в размере 491 374,80 рублей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Активное вовлечение современной молодежи в медиатворчество чрезвычайно актуально в современных условиях и требует осознанного и ответственного отношения молодежи к вопросам совершенно нового уровня медиавосприятия и медиаотражения жизнедеятельности и требований современного общества», – подчеркнула главный специалист службы молодежной политики департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Валентина Хомутовская.

Главная цель проекта – создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Всего «Медиавайб» предложит 43 вакансий. Молодые люди не только будут развивать свои умения в области медиакультуры, но и смогут определиться с будущей профессией.


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Сегодня в 14:21, просмотров: 27, комментариев: 0
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