Дорожники Сургута отчитались об итогах ремонтной кампании

В Сургуте за летний период удалось ликвидировать колейность протяженностью более восьми тысяч метров. Об этом стало известно в ходе заседания штаба с главы города Андреем Филатовым.

Дорожники во время встречи с мэром отчитались и по итогам ремонтных работ. Так, ямы залатали в микрорайоне 16а, на участке от ул. Пушкина, 16 вдоль ул. Маяковского, 49 до ул. Маяковского, 47, где никогда не было освещения, скоро начнутся работы по установке фонарей. Работы планируется закончить к концу октября. На 10 участках облагородили внутриквартальные проезды.

«Дороги – особая потребность города, мы все об этом знаем. Особенно внутриквартальные проезды. Прошу относится к ним в рамках производственного плана очень внимательно. Мы в зиму не должны заходить с «недостроем», – подчеркнул Андрей Филатов.

Ранее администрации Сургута рассказали, какие трассы будут отремонтированы в следующем году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Всего планируется благоустроить три участка.

Сейчас дорожные службы готовятся к зиме – проводят ревизию техники и заготавливают пескосоляную смесь. Первый выезд на борьбу с гололедом состоялся 29 сентября.