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Торговый центр опального бизнесмена Копайгоры вновь выставили на продажу

Торговый центр югорского олигарха Копайгоры вновь продают за 885 млн рублей

Торговый центр опального бизнесмена Копайгоры вновь выставили на продажу
Фото: trust.ru

В Сургуте вновь выставили на продажу торгово-развлекательный центр «Агора», учредителем которого является скандально известный олигарх Андрей Копайгора. Начальная цена ТРЦ составила 885 млн рублей, сообщается на сайте федеральной торговой площадки «Российский аукционный дом».

«Банк непрофильных активов «Траст» проведет торги по продаже 100% долей ООО «Гинза» и права требования к этой компании. Компании принадлежит торгово-развлекательный центр «Агора» в Сургуте», - говорится в сообщении. .

Заявки на участие в торгах принимаются до 30 октября. Сами торги пройдут 8 ноября.

ТРЦ выставлялся на продажу в октябре 2021 года за миллиард рублей, но покупателей тогда не нашлось. В апреле текущего года его за 885 млн рублей выкупила московская компания «Гинза», владельцем которой является банк «Траст».

Бизнесмен Андрей Копайгора проходит обвиняемым по уголовному делу по ряду эпизодов. В их числе - злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, хищение чужого имущества в особо крупном размере и мошенничество.


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Сегодня в 18:22, просмотров: 171, комментариев: 0
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