Мошенники украли у сургутянина семь миллионов и потребовали благодарность

Мнимые сотрудники Центробанка и ФСБ обманули 72-летнего сургутянина почти на семь миллионов, а затем предложили поблагодарить за якобы «спасенные» накопления. Аферисты прислали вот такой текст, который должен был зачитать пострадавший:

«Я, такой-то, хочу поблагодарить специальное подразделение ЗСУ (засекреченный сектор управления) по борьбе с экономической преступностью на территории России, а конкретно сотрудника департамента безопасности Резника Семена Михайловича, а также капитана ФСБ Кравцова Алексея Анатольевича. Мы успешным образом апнули бивни до 100 уровня, мы смогли предотвратить кражу 11 миллионов рублей. Я горжусь собой и своей страной».

Известно, что инцидент произошел в конце августа. Пенсионеру сначала сообщили, что у него якобы пытаются списать деньги с банковского счета, однако он не поверил. Затем ему позвонил лжесотрудник ФСБ и предложил помочь ему и представителям Центробанка в поимке мошенников. Следуя указаниям, мужчина в течение 20 дней обналичивал с имеющихся в его пользовании банковских счетов денежные средства и переводил их на указанные ему «сейфовые ячейки», с целью обеспечения их сохранности.

«Стоит отметить, что при снятии наличных в различных банках Сургута операторы предупреждали потерпевшего о мошеннических схемах, в том числе о том, что злоумышленники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, но он, как и обещал мошенникам, говорил, что обналичивает деньги для личных нужд. Кроме того, в одном из салонов сотовой связи при переводе денежных средств к нему подошла девушка, сотрудник полиции, представилась, предъявила удостоверение, поинтересовалась с какой целью и куда мужчина переводит деньги, уточнила, не осуществляет ли он переводы по указанию третьих лиц, но потерпевший пояснил, что никто ему не звонил, никто его не обманывал, а деньги переводит за приобретенный товар», – рассказали в УМВД Сургута.

Вскоре сургутянину пришло смс-сообщение, которое он должен был зачитать «представителю» Центробанка, но мужчина не придал ему значения, так как не понял текст. А на следующий день поступил еще один последний звонок, и неизвестный поблагодарил потерпевшего за перевод денежных средств в одно из государств ближнего зарубежья. Тогда горожанин понял, что его обманули и обратился в полицию.

«По данному факту в УМВД России по Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – добавили в ведомстве.