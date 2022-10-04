В СОКБ пациенту с критической ишемией удалили тромбы

Врачи СОКБ помогли пациенту сохранить ногу. У мужчины была диагностирована критическая ишемия, в сосудах конечности стали образовываться тромбы, доктора убрали их при помощи специального оборудования. Об этом сообщает «ОМЕДИА!».

«У данного пациента в 2018 году по поводу закупорки аорты, подвздошной артерии атеросклеротическими бляшками была выполнена реконструктивная сосудистая операция, называется аорто-бедренное бифеморальное шунтирование. С течением времени, с прогрессированием атеросклероза у данного пациента шунт с левой стороны затромбировался, также появились закупорки бедренных артерий», – рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Павел Кан.

Отмечается, что во время операции пациент находится в сознании. Врачи через доступ в плечевой артерии «добираются» до подвздошной, откуда уходят в бедренную и подколенную артерии левой ноги. Все манипуляции заняли порядка четырех часов.