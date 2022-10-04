Сургутские дорожники готовятся к зиме

Сургутские дорожники вовсю готовятся к предстоящему зимнему сезону – по данным администрации, сейчас подрядчики закупают и готовят пескосоляную смесь, проводят ревизию в рядах техники.

«Контракты заключены с восемью компаниями – со всеми из них мы раньше сотрудничали. Единственное основное требование – чтобы дороги были чистыми. Подрядчик должен следить за ситуацией и при надобности производить уборку, четкого регламента нет, так как бывает тяжело предсказать погодные условия. Однако бесконтрольным никто не остается», – рассказал начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства Андрей Байков.

СГМУП «ДорРемТех» уже произвел первую посыпку смеси на Югорском тракте, там начал образовываться гололед. По словам главного инженера компании, они успели заготовить более 100 тысяч тонн пескосоли – этого хватит до весны. Кроме того, за летний период удалось обновить часть техники. Таким образом, за чистотой их территории будет следить 55 спецмашин.