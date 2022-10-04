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Пригородный поезд Сургут – Нижневартовск временно отменят с 30 октября

Свердловская железная дорога переходит на зимний график движения

Пригородный поезд Сургут – Нижневартовск временно отменят с 30 октября
Фото: pixabay.com

С конца октября пригородные поезда Сургут – Нижневартовск и Нижневартовск – Сургут отменят из-за перехода Свердловской железной дороги на зимний график движения. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

«С 30 октября отменяются пригородные поезда № 7496 сообщением Сургут – Нижневартовск и № 6097 сообщением Нижневартовск – Сургут.Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за расписанием пригородных поездов», – говорится в сообщении.

С полным списком отмененных «летних» поездов можно ознакомиться на сайте.


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Сегодня в 11:00, просмотров: 134, комментариев: 0
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