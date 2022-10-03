Сургутяне жалуются на застройщика Сергея Ярушина, который не установил «умные» счетчики

Жильцы дома по улице Крылова, 20 в Сургуте пожаловались на отсутствие обещанных «умных» счетчиков. По их словам, компания застройщика «Салаир» Сергея Ярушина должна была установить их еще до приемки объекта, однако это не было выполнено.

«Мы все это время платили по обычным счетчикам. Но наша энергосбытовая компания сказала, что застройщик подал документы в 2018 году, а потом повторно в 2021, на начало обустройства домов «умными» счетчиками, которые сами передают показания. А в итоге он установил старого образца. Причем управляющая компания приняла объект с такими счетчиками.. Сейчас нам сказали, что будут рассчитывать по каким-то нормативам», – поделилась жительница дома.

Застройщик «Салаир» и «Новострой» Ярушин пока не дал комментарий по ситуации. Корреспондент siapress.ru также отправил запрос в управляющую компанию, чтобы узнать подробности проблемы и скорости ее решения.

Ранее в местных СМИ сообщили, что 30 марта 2023 года в Сургутском городском суде состоится заседание по уголовному делу в отношении директора стройкомпаний. Он обвиняется в мошенничестве на сумму более 30 млн рублей. Так, по информации следствия, с 2016 по 2018 год Сергей Ярушин и риелтор Вадим Бондарюк якобы продавали за наличные деньги квартиры по договорам долевого участия и не регистрировали договоры в Росреестре. В результате, 39 человек не получили прав на недвижимость. Теперь обвиняемым грозит до десяти лет заключения под стражу и штраф до одного миллиона рублей.