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Волейболисты из Сургута стали чемпионами Югры по итогам Сурдспартакиады

Параспорстмены из Сургута обыграли команды Нижневартовска и Сургутского района

Волейболисты из Сургута стали чемпионами Югры по итогам Сурдспартакиады
Фото: Центр адаптивного спорта Югры

Сургутские параволейболисты стали чемпионами Югры по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха. Соревнования проходили в новом «Универсальном спортивном комплексе». За медали боролись представители Сургута, Сургутского района и Нижневартовска.

«Сегодня мы смогли насладиться играми спортсменов, среди которых были лидеры международного уровня, заслуженные мастера спорта России Владимир Шмыгин, Максим Салмин, Роман Симановский, мастера спорта международного класса Павел Сергеев, Константин Салмин, – рассказывает главный судья соревнований Валентина Сивкова. – Волейбол – командная дисциплина, в которой каждый игрок чувствует причастность к результату своей сборной».

Отмечается, что эта дисциплина – четвертая в рамках Сурдспартакиады. Ранее прошли состязания по плаванию, лыжным гонкам и легкой атлетике. В лидерах остается сборная Сургута. В ноябре пройдет заключительная, пятая, дисциплина Сурдспартакиады – настольный теннис.


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Сегодня в 13:33, просмотров: 103, комментариев: 0
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