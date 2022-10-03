Сургутские полицейские выявили дистанционного афериста

В Югре раскрыли мошенничество, совершенное в марте 2022 года в отношении 24-летней жительницы Советского. Мошенником оказался 20-летний сургутянин, который дистанционно обманул девушку в перевозке кота из Екатеринбурга в Советский на 5 тысяч рублей.

«В мессенджере «Telegram» он увидел информацию о возможности использования арендованной платформы, внешне похожей на форму приложения «BlaBlaCar». В течение пары месяцев он изучал порядок и алгоритм работы. Затем, ему попалось реклама аренды вышеуказанного сайта. Заплатив по условиям аренды, он стал использовать фишинговый сайт для зарабатывания денежных средств. Одной из жертв обмана стала жительница Советского. Также подозреваемый сообщил, что с марта по август текущего года совершил еще несколько аналогичных преступлений», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража с банковского счета». Полиция проводит дальнейшие разбирательства по установке всех обстоятельств произошедшего.