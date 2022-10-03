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Сургутянин разрисовал баллончиком машину скорой помощи

Житель Сургута напал на бригаду скорой помощи

Сургутянин разрисовал баллончиком машину скорой помощи
Фото: pixabay.com

В Сургуте неизвестный мужчина разрисовал баллончиком с краской машину скорой помощи, а позже брызнул им в лицо водителю. Происшествие случилось во дворе дома №8 на улице Тюменский тракт, сообщили в группе «К-Информ» во «ВКонтакте».

«Сначала мужчина в маске подошел к машине скорой, достал баллончик с краской и стал брызгать на стекло и кузов. Когда водитель неотложки вышел из салона, хулиган брызнул ему краской в лицо. Водителю удалось скрутить и передать его прибывшим полицейским», – говорится в публикации.

Как рассказывают очевидцы, нападавшего доставили в отдел полиции.


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Сегодня в 10:25, просмотров: 140, комментариев: 0
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