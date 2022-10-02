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​Сургутскому движению «Дай лапу» исполнилось 10 лет

Андрей Филатов поздравил движение «Дай лапу» с 10-летием

​Сургутскому движению «Дай лапу» исполнилось 10 лет
Андрей Филатов / vk.com

Сургутскому движению по защите животных «Дай лапу» исполнилось 10 лет. С круглой датой зоозащитников и всех любителей животных поздравил глава Сургута Андрей Филатов.

«Удивительно, как много добилось общественное движение «Дай лапу» и сколько замечательных добрых дел вы сделали всего за 10 лет, протянув руку помощи тем, кто даже не может за себя попросить», - написал мэр города на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что за прошедшее время тысячи четвероногих были подобраны, вылечены, накормлены и обрели семьи. Благодаря усилиям волонтеров появился Центр помощи бездомным животным, а сейчас на его базе открывается Дом волонтера, куда можно будет обратиться за информацией и консультацией.

«Уже на протяжении 10 лет вы показываете пример гуманного отношением к братьям нашим меньшим. Спасибо за доброту, милосердие и заботу!», - заключил Андрей Филатов.

В Югре до конца сентября проходила акция «Не бросай меня на даче». Общественники проводили рейды на дачах и в садах, беседовали с жителями региона и напоминали об ответственности перед животными.


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Сегодня в 10:51, просмотров: 174, комментариев: 0
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