В Сургуте продолжается замена старых мусорных контейнеров

В Сургуте до конца года установят 1652 современных контейнера. Последний раз обновление площадок для сбора ТКО производили в 2019 году. Срок эксплуатации новых пластиковых контейнеров составляет более 5 лет.

Обновленное оборудование уже появилось в 7А, 8 и 11 микрорайонах города. Их главные преимущества – износостойкость, устойчивость к коррозии, наличие крышки, которая исключает распространение нежелательных запахов и высыпание мусора.

«В 2022 году на территории округа было испорчено 63 контейнера, 16 из них сгорели. По факту возгораний контейнеров Главным управлением МЧС России по Югре проводятся проверки. Просим горожан бережней относится к новому оборудованию контейнерной площадки. Не бросать в контейнер кирпичи и бетонные блоки или горячие угли», – сообщили в администрации Сургута.