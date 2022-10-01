16+
Логотип Сиапресс
USD  55,2987   EUR  52,7379  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В 2022 году в Сургуте родилось 75 близнецов

Порядка 6000 родов приняли сургутские акушеры за 2022 год

В 2022 году в Сургуте родилось 75 близнецов
Фото: unsplash.com

В этом году врачи сургутского Центра охраны материнства и детства приняли порядка шести тысяч родов. При этом в статистике числятся 75 двоен и 2 тройни.

В Центре женщины, вынашивающие двойни и тройни, могут пройти полный комплекс необходимых обследований, получить консультации перинатальных психологов и подготовиться к жизни сразу с двумя или тремя новорожденными в «Школе матери».

«В 60% случаев двойняшки или тройняшки рождаются с низкой массой тела. Малышей определяют в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где они находятся под круглосуточным контролем специалистов и проходят все обследования. Врачи при необходимости проводят коррекцию врожденных патологий и в специальных кувезах крохи набирают вес и готовятся к выписке», – рассказали в депздраве Югры.

Такие дети продолжают оставаться со специалистами центра после выписки из стационара, они наблюдаются мультидисциплинарной бригадой отделения для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:11, просмотров: 82, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Сердце Югры» — это не набор фотокартин, а отражение целого региона» 893
  2. «Горизонт планирования в России уменьшился до 10 минут». Как россияне горько шутят о происходящем 888
  3. Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 октября? // АФИША 777
  4. 326 обманутых дольщиков из Югры получат ключи от новых квартир 717
  5. В школах Югры установят умные камеры со связью с полицией 709
  6. В Сургутском районе объекты спорта планируют построить по концессии 703
  7. Что изменят в Трудовом кодексе РФ в ближайшее время 669
  8. ​Наталья Комарова провела онлайн-встречу с пожилыми югорчанами 661
  9. Главы ​ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей подписали соглашение о вступлении в РФ 603
  10. Пожарные спасли шесть югорчан из пожаров, среди них – двое детей 603
  1. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 4210
  2. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 3831
  3. Рамзан Кадыров предложил частично мобилизовать силовиков 2872
  4. ​Пугачева вошла в горящую избу и пытается на скаку остановить коня 2545
  5. В Югре открыли центр помощи тем гражданам, кого ошибочно мобилизовали 2486
  6. Россия заняла первое место в мире по неравенству благосостояния 1912
  7. Адвокат из Сургута ответит по закону за мошенническую сделку 1786
  8. В Сургуте упразднят отдел опеки и попечительства 1645
  9. Как получить загранпаспорт срочно и за пределами России // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1504
  10. В следующем году капитальному ремонту в Сургуте подлежат три дороги 1438
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 27070
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 11441
  3. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 8504
  4. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 7378
  5. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 5855
  6. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 5258
  7. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 5232
  8. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 5037
  9. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 4686
  10. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 4210

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика