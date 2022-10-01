Порядка 6000 родов приняли сургутские акушеры за 2022 год

В этом году врачи сургутского Центра охраны материнства и детства приняли порядка шести тысяч родов. При этом в статистике числятся 75 двоен и 2 тройни.

В Центре женщины, вынашивающие двойни и тройни, могут пройти полный комплекс необходимых обследований, получить консультации перинатальных психологов и подготовиться к жизни сразу с двумя или тремя новорожденными в «Школе матери».

«В 60% случаев двойняшки или тройняшки рождаются с низкой массой тела. Малышей определяют в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где они находятся под круглосуточным контролем специалистов и проходят все обследования. Врачи при необходимости проводят коррекцию врожденных патологий и в специальных кувезах крохи набирают вес и готовятся к выписке», – рассказали в депздраве Югры.

Такие дети продолжают оставаться со специалистами центра после выписки из стационара, они наблюдаются мультидисциплинарной бригадой отделения для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении.