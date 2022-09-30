Сургутский район представил концессионные проекты на Югорском промышленно-инвестиционном форуме

Делегация администрации Сургутского района поучаствовала в Югорском промышленно-инвестиционном форуме, где представила концессионные 4 проекта в сфере спорта. Для одного из них уже нашли подрядчика – он будет возводить хоккейный корт в Угуте. Администрация муниципалитета также готова предложить застройщикам следующие объекты – спорткомплексы с универсальными игровыми залами и крытые хоккейные корты в Ляминой и Русскинской на условиях привлечения частных инвестиций в размере 10%.

«Что касается концессии по объектам спорта, то срок их реализации в рамках региональной программы — 13 лет. Эти условия вряд ли вдохновят инвесторов строить в маленьких поселениях. Поэтому решили реализовывать эти проекты на условиях муниципальной концессии за счет средств местного бюджета. И срок реализации будет гораздо меньше», – поделился глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Присутствующие на форуме эксперты положительно оценили механизм реализации муниципальных концессий, разработанных командой главы Сургутского района. Отметим, что в плане подписания концессий по строительству спортивных объектов муниципалитет оказался в федеральном тренде.

«Сегодня коллеги на роуд-шоу представили новую концепцию по заключению недолгих по сроках концессий, для того чтобы обеспечить малые населенные пункты объектами спорта, крайне перспективное направление, мне кажется оно будет востребовано в стране в целом. Если у коллег получится найти баланс между сроками, требованием госпрограммы федеральной, своими потребностями и видением инвестора, о том, как он будет это эксплуатировать на протяжении небольшого периода времени, я думаю, что может получиться интересная масштабируемая история, не только для всего округа, но и для федерального уровня», – отметил старший управляющий директор АНО «Национальный центр ГЧП» Максим Ткаченко.