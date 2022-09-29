Жители ветхого дома на улице Нефтяников 25 получили ключи от новой квартиры

На улице Монтажников, 3 в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» состоялось вручение ключей от новой квартиры переселенцам из аварийного дома по улице Нефтяников, 25. Об этом рассказал начальник отдела организации переселения граждан и сноса объектов администрации Сургута Виталий Галиев.

«Всего в этом доме проживало на начало периода расселения восемь семей. В настоящее время две семьи получили выплаты и две семьи получают квартиры. Остаются проживать в четырех квартирах, которые занимают двухкомнатные квартиры. Для их переселения жилые помещения так же приобретены. Ориентировочно будем начинать в декабре и начале следующего года», – отметил Виталий Галиев.

Всего в этом году приобретено 378 жилых помещений для сургутян. Большая часть квартир будут переданы семьям начиная с декабря 2022 года. Завершить переселение из аварийного жилья в городской администрации планируют не позднее конца 2023 года.

Кто-то из жителей ветхого жилья выбирают выплаты, однако в этом году основная категория переселенцев – обладатели жилья по социальному найму. Из-за этого администрация города обязана обеспечить семьи жилыми помещениями. Эмоциями от получения такой квартиры поделилась сургутянка Вилянцева Софья.

«Мне 55 лет, но вы знаете, я думала не дождусь квартиру, но терпение и труд. Я сейчас такая счастливая, если вы увидите квартиру, вы тоже будете в шоке от того, что таких квартир ни у кого не видели», – рассказала женщина.