В Сургуте за летний период отремонтировали больше километров дорог, чем планировалось

В администрации Сургута рассказали, какие трассы будут отремонтированы в следующем году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Всего планируется благоустроить три участка:

Продолжение улицы Привокзальной (от Грибоедова до Шидловского) – 1100 метров (выделено 400 млн рублей).

Проспект Комсомольский (от Югорского тракта до Щепеткина) – 800 метров (выделено 153 млн).

Улица Бажова – на ее ремонт потратят 81 млн.

Планируется ремонт тротуаров, замена дорожного покрытия, благоустройство инфраструктуры и другие виды работ.

«В этом году планировали обновить 4 километра и 600 метров, но по результатам компании вышло больше – 5 километров и 700 метров. Это произошло благодаря распределению денежных средств», – рассказал заместитель директора дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Василий Голев.