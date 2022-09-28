В Сургутском районе продолжается исполнение программы по газификации

Планируется, что в 2022 году 63 дома в Сагайтиной (Сургутский район) будут газифицированы. Об этом рассказали власти муниципалитета. Так, работы ведутся в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации компанией «Газпром газораспределение Север».

Отмечается, что работы в деревне стартовали в начале сентября. На сегодняшний день план выполнен больше чем на половину. Это 1,82 км сетей, 20 вводов (трубы, подведенные непосредственно к границам земельного участка заявителя). Подготовка домовладения к подаче газа, то есть установка внутридомового оборудования собственники выполняют за свой счёт.

«Администрацией Сургутского района организована консультационная помощь жителям в подаче заявок, подготовлены и направлены собственникам памятки. Также прорабатывается вопрос о содействии в ускорении подготовки недостающих документов (документы на землю, собственность), каждый может позвонить нам по номеру 526-085», – отметила начальник отдела перспективного развития коммунальной инфраструктуры управления коммунального комплекса администрации Сургутского района Ксения Данива.

В Югре предусмотрено частичное возмещение расходов на оплату газификации жилых домов, в размере 70 процентов от фактически понесённых расходов, но не более 100 тысяч рублей, отдельным категориям граждан:

- Ветераны;

- Пенсионеры;

- Инвалиды I, II, III групп.

На сегодняшний день ОАО «Сургутгаз» создают планы догазификации в Белом Яре на 2023 год и Солнечном – 2024 год, в соответствии с поступающими заявками.