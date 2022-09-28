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Спортсмен из Сургутского района поставит мировой рекорд

Житель Сургутского района планирует поставить рекорд по выходу силой на кольцах

Спортсмен из Сургутского района поставит мировой рекорд
Фото: vyborok.com

Житель Сургутского района Альви Вахабов собирается поставить мировой рекорд. Спортсмен заявил, что готов сделать больше 306 выходов силой на кольцах. Это упражнение объединяет в себе вертикальную тягу и вертикальный жим.

Рекорд будет установлен 1 октября 2022 года в ЦСП «Атлант» сельского поселения Солнечный. Последний рекорд по выходу силой на кольцах установил белорусский атлет Максим Трухоновец – он за один час сделал 305 выходов силой, что в два раза больше действующего рекорда в книге Гиннеса.

Напомним, что ранее мировые рекорды ставил юный житель Сургутского района Ильман Хаджимуратов – он выполнил больше 5600 отжиманий.


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Сегодня в 10:11, просмотров: 60, комментариев: 0
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