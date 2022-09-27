Сургут передает полномочия по опеке и попечительству округу

В мэрии Сургута ликвидируют управление опеки и попечительства. Об этом стало известно в ходе депутатских слушаний. Такое решение было принято в связи с принятием окружного закона – теперь все полномочия переходят властям Югры. Город, тем не менее, продолжит обеспечивать сирот жильем.

Отмечается, что из 52 сотрудников сохранит должность только один. Этот специалист будет отвечать за распределение квартир между детьми, оставшимися без попечения родителей.

«Данная штатная единица будет введена в департамент имущественных и земельных отношений администрации города для осуществления деятельности по опеке и попечительству. Содержание данной единицы запланировано в виде предоставления субвенций из бюджета автономного округа. Оставшиеся штатные единицы управления по опеке и попечительству администрации города в количестве 51 штатной единицы подлежат сокращению», – пояснила начальник управления кадров и муниципальной службы Наталья Бандура.