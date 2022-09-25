Сотрудники транспортной полиции Сургута обнаружили похитителя телефона в поезде

Сотрудники Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте обнаружили злоумышленника, укравшего телефон у пассажира поезда «Пенза-Нижневартовск». Им оказался 37-летний вахтовик из Уфы.

Потерпевший обнаружил пропажу устройства после прохождения рамки металлодетектора на станции Нижневартовск и сообщил о произошедшем в полицию. Траспортные полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность похитителя и задержали. Подозреваемый рассказал, что заметил на сидении телефон и решил присвоить его себе. На вокзале извлек из гаджета сим-карту, сел на вахтовый автобус и уехал на работу, где 37-летнего мужчину и задержали.

«При проведении личного досмотра подозреваемого сотрудниками полиции похищенный телефон был изъят. Сумма ущерба, причиненная потерпевшему, составила 21000 рублей», – отметили в Сургутском ЛО МВД России на транспорте.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».