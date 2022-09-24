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Бывший вице-мэр Сургута продолжит карьеру чиновника в Кировской области

Алексея Жердева назначили заместителем председателя правительства Кировской области

Бывший вице-мэр Сургута продолжит карьеру чиновника в Кировской области
Фото: siapress.ru

Экс-заместитель главы Сургута Алексей Жердев занял пост заместителя председателя правительства Кировской области. Распоряжение об этом подписал вновь избранный губернатор региона Александр Соколов. Об этом сообщает Муксун.FM.

Напомним, что экс-замглавы Сургута в апреле прошлого года сложил свои полномочия и устроился в «Газпром». Однако 6 сентября он уволился.

На посту замглавы Сургута Алексей Жердев хоть и отвечал за сферу обеспечения безопасности городского округа и его населения, однако по уровню упоминаний в СМИ превосходил экс-мэра города Вадима Шувалова и считался влиятельным сургутским чиновником.


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Сегодня в 11:48, просмотров: 171, комментариев: 0
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