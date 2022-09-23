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Раскрываемость дистанционных преступлений в Сургуте возросла на 8%

Более 95 млн рублей потеряли сургутяне за год из-за дистанционных мошенничеств

Раскрываемость дистанционных преступлений в Сургуте возросла на 8%
Фото: pixabay.com

За год в Сургуте зарегистрировали 741 преступление дистанционного характера. При этом, раскрываемость таких мошенничеств возросла, она составила 44%, по сравнению с прошлым годом – 36%.

«Чаще всего горожане попадаются на звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками крупных и центральных банков, правоохранительных и следственных органов, федерации безопасности. Действуют по схеме: якобы происходит несанкционированное списание денег, оформление третьими лицами кредитов, а потом завладевает личным кабинетом или просит саму жертву перечислять средства», – рассказал начальник отделения по противодействию преступлениям совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий ОУР УМВД России по Сургуту Ильдар Хафизов. Он также напомнил, что мошенники используют через IP-телефонию и меняют абонентский номер на тот, который указан на сайтах различных ведомств. На такие звонки реагировать не стоит.

Всего за текущий год общий причиненный ущерб от дистанционных мошенничеств – более 95 млн рублей. Здесь также отмечают снижение – в прошлом году этот показатель составлял порядка 115 млн рублей. Эти средства мошенники получили, благодаря 915 преступлениям.

Администрация совместно с УМВД Сургута проводит информационно-разъяснительную работу, как не попадаться на уловки мошенников. Так, сведения размещают на порталах, многофункциональных центрах, в пунктах МКУ «Наш город», транспортных средствах и возле банкоматов. В скором времени информация будет транслироваться на LED экранах и баннерах.

«Прошу граждан проявлять бдительность и критичное мышление. Если вам поступают звонки по поводу совершения каких-либо действий с вашими счетами, не поддавайтесь, а лучше скидывайте их. Можете выслушать и понять с какого банка обращаются мошенники, а позже перезвоните уже по настоящему номеру организации или обратитесь лично», – подчеркнул заместитель начальника управления по вопросам общественной безопасности Александр Вечтомов.

Также горожане могут помочь в поимке мошенника: после получения звонка, необходимо незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции и предоставить всю информацию.


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Сегодня в 16:20, просмотров: 72, комментариев: 0
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